Muere famosa actriz ícono del cine mexicano  

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La actriz mexicana Ana Luisa Peluffo murió este miércoles a los 96 años, según informó su familia. La estrella de la Época de Oro del cine mexicano falleció en su ciudad natal.

Muerte

En un comunicado, la familia informó que Peluffo falleció en paz en su rancho en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, acompañada por sus seres queridos.

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Además, solicitaron respeto ante el momento que atraviesan. Asimismo, agradecieron las muestras de cariño y reconocimiento hacia la actriz a lo largo de los años.

Honras fúnebres

Los servicios funerarios se llevarán a cabo de manera íntima y privada, en apego a la voluntad de la artista.

Trayectoria

Peluffo dejó una huella en el cine y la televisión mexicana. Participó en más de 200 películas y programas desde 1949, se consolidó como una de las figuras más destacadas de la industria.

En 1955 protagonizó “La fuerza del deseo”, cinta que la convirtió en la primera actriz mexicana en realizar un desnudo en pantalla.

Además, brilló en la televisión con participaciones en reconocidas telenovelas como: