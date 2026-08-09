Muere exviceministro de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó sobre la muerte del exviceministro Eugenio Solano Calderón.

Publicaron una imagen en redes sociales lamentando su fallecimiento.

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¿Quién era Eugenio Solano?

Laboró en el ministerio por más de 35 años.

¿En qué puestos estuvo en el Ministerio de Trabajo?

Por muchos años se desempeñó en el cargo de director de Asuntos Laborales.

“Su conocimiento de la normativa laboral así como su gran experiencia como negociador, facilitó numerosos procesos de diálogo social y mantenimiento de la paz laboral en muchísimos ámbitos de trabajo en el país”, aseguró el ente.

Además, fue Viceministro de Trabajo del área laboral, donde aportó conocimiento y liderazgo a las políticas laborales costarricenses.

Comentarios

Los usuarios de redes sociales se unieron a luto y enviaron fortaleza a la famila de Solano.