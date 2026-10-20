Muere exnovia de Justin Bieber

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Se confirmó la muerte de una exnovia del artista canadiense, Justin Bieber. La mujer era modelo y diseñadora de trajes de baño. Su fallecimiento fue confirmado por el diario TMZ.
Se trata de la australiana Sahara Ray, quien falleció a los 34 años.
“Falleció anoche rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”, confirmó la familia de Sahara a TMZ.
La hija del legendario surfista australiano Tony Ray, saltó a los titulares de múltiples medios de comunicación luego de ser fotografiada en 2016 junto a Bieber, de vacaciones en Hawái.
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Durante los últimos meses, Ray mostró en redes sociales una nueva etapa en su vida, la de la maternidad. Compartió su proceso de embarazo desde 2025, hasta la llegada la llegada este 2026 de Snow, su hija.