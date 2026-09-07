Muere exguitarrista y luchador en plena pelea

El luchador profesional Andy Williams, conocido en el mundo de la lucha libre como ‘The Butcher’, murió a los 48 años después de sufrir una grave emergencia médica durante un combate en Estados Unidos.

La tragedia ocurrió durante el evento Five Years, organizado por la promotora independiente Enjoy Wrestling.

¿Qué le pasó?

Williams acababa de finalizar su combate cuando sufrió un colapso. El equipo médico que atendió la emergencia realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó un desfibrilador antes de trasladarlo en ambulancia. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

Williams alcanzó reconocimiento internacional en la lucha libre profesional por su paso por All Elite Wrestling (AEW), donde formó la pareja The Butcher & The Blade junto a Jesse Guilmette.

Sin embargo, su trayectoria artística comenzó mucho antes de llegar al ring.

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También era guitarrista de Metal

Andy Williams fue uno de los fundadores y guitarrista de la banda estadounidense de metalcore Every Time I Die, formada en Buffalo, Nueva York, en 1998.

El grupo lanzó nueve álbumes de estudio y se convirtió en una de las agrupaciones destacadas dentro de la evolución del metalcore y el metal alternativo contemporáneo.

Williams desarrolló durante años ambas facetas profesionales: la música y la lucha libre, hasta convertirse en una figura reconocida por los seguidores de ambos mundos.