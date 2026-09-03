Muere exarbitro del fútbol nacional

El arbitraje costarricense está de luto tras conocerse el fallecimiento de Carlos Torres Vallejos, querido exárbitro nacional, dirigente y colaborador que dedicó gran parte de su vida al fútbol.

La Asociación Costarricense de Árbitros de Fútbol (ACAF) lamentó profundamente la muerte de Torres Vallejos y destacó no solo su trayectoria dentro del deporte, sino también sus cualidades humanas.

La organización recordó a Carlos Torres Vallejos como árbitro, colaborador, asociado y, principalmente, como un gran amigo para quienes compartieron con él durante sus años de trabajo.

ACAF lamenta muerte de querido exárbitro nacional

La ACAF publicó un mensaje de despedida tras la muerte del querido exárbitro nacional Carlos Torres Vallejos.

Durante muchos años, Torres Vallejos ocupó importantes puestos dentro de la organización. Se desempeñó como dirigente de la ACAF y asumió responsabilidades en áreas como la secretaría y la tesorería.

Además, formó parte de la Comisión de Designaciones, donde aportó su experiencia y conocimiento en beneficio del arbitraje costarricense.

Su trayectoria lo convirtió en una figura reconocida y respetada por diferentes generaciones vinculadas con el fútbol nacional.

Carlos Torres Vallejos también trabajó en la Comisión de Arbitraje

El legado de Carlos Torres Vallejos también llegó a la Federación Costarricense de Fútbol.

Durante su trayectoria, se desempeñó como dirigente de la Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol, desde donde colaboró con el desarrollo y crecimiento de esta importante área del deporte nacional.

Su experiencia y compromiso con el arbitraje marcaron una etapa importante de su vida deportiva y profesional.

Dejó huella en el fútbol femenino costarricense

Además de su trabajo en el arbitraje, Carlos Torres Vallejos fue un importante colaborador del fútbol femenino costarricense.

Su apoyo y participación contribuyeron al desarrollo de este deporte, que en los últimos años ha ganado cada vez más espacio y protagonismo en Costa Rica.

La ACAF destacó precisamente la pasión, integridad y calidad humana que caracterizaron al querido exárbitro nacional.

Con su fallecimiento, el fútbol costarricense pierde a una persona que dejó huella desde diferentes espacios. Sus compañeros, amigos y personas cercanas ahora recuerdan el legado que construyó durante años de trabajo y dedicación.

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