La influencer estadounidense Sydney Towle, quien durante casi tres años documentó en redes sociales su lucha contra un cáncer poco común, murió a los 26 años debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad.

¿Quién era Sydney?

La familia de Towle confirmó su fallecimiento a través de redes sociales. Su hermano Austin informó que murió en paz después de enfrentar durante casi tres años un colangiocarcinoma, un cáncer de las vías biliares que se extendió a otras partes de su cuerpo.

Towle tenía más de un millón de seguidores en TikTok y más de 200.000 en Instagram, plataformas en las que mostró diferentes momentos de su vida mientras recibía tratamiento.

Durante ese tiempo compartió sus experiencias con la quimioterapia, así como los momentos difíciles y las alegrías que vivió mientras enfrentaba la enfermedad.

Un mensaje muy positivo

A pesar del cáncer, la joven mantuvo una actitud optimista en sus publicaciones y continuó compartiendo momentos de su vida cotidiana.

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En sus videos aparecía bailando, preparándose para salir y disfrutando junto a sus amigos, mostrando una faceta de su vida que iba más allá de su enfermedad.

Towle fue trasladada a cuidados paliativos a principios de esta semana, antes de su fallecimiento.

La reacción de sus seguidores

Tras conocerse la noticia, miles de seguidores utilizaron las redes sociales de Towle para compartir mensajes de despedida y enviar condolencias a sus familiares y amigos.