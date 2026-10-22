Muere en Francia la primera persona por el virus Shamonda: ¿qué es y por qué genera alarma?

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Autoridades francesas confirmado la muerte de la primera persona contagiada por el virus Shamonda (SHAV). Los ministerios de Sanidad y Agricultura del país europeo calificaron el caso de “excepcional”, al tratarse del primero registrado en humanos hasta el momento.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) está en contacto con las autoridades francesas para investigar las posibles implicaciones para la salud pública de este primer caso de infección, que solo había afectado a animales.

Pero, ¿qué es el virus Shamonda?

“El virus Shamonda (SHAV) es un virus perteneciente al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros (mosquitos) picadores del género Culicoides. Se encuentra estrechamente relacionado con otros virus del serogrupo Simbu, entre los que se incluyen el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV)”, dice el ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de España.

Fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón.

Implicaciones

En el ganado bovino, las infecciones agudas del virus pueden provocar principalmente fiebre, diarrea y disminución de la producción de leche. En otros casos también se han visto repercusiones reproductivas en hembras embarazadas, ya que el virus puede llegar al feto.

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Transmisión por medio de mosquitos

La transmisión habitual del virus ocurre entre animales a través de la picadura de jejenes del género Culicoides. A diferencia de Aedes aegypti, estos prefieren suelos húmedos y materia orgánica en descomposición.

El ECDC señaló que todavía se desconoce cuál fue la especie de jején implicada en el caso francés y que no está confirmado que la infección del paciente haya ocurrido mediante una picadura.

Las autoridades sanitarias descartan que exista un riesgo de contagio general. El ECDC sigue trabajando con la Unión Europea para fortalecer la capacidad de realización de pruebas y ofrecer apoyo a sus miembros, para que puedan dectar otro posible caso potencial.

Con información de: Infobae y ABC.