Muere el menor de edad que cayó desde un 12° piso

Se confirmó la muerte del menor de 12 años que cayó desde el piso 12 de una torre de condominios en Rincón de Sabanilla, San Pablo de Heredia.

Noticia fue confirmada por el mismo club residencial.

El menor se encontraba internado en el Hospital de Niños y su estado de salud era grave.

Detalles del menor que murió tras caer del piso 12

El niño, de nacionalidad estadounidense, sufrió múltiples lesiones tras caer desde una altura aproximada de 36 metros.

Operativo para el rescate del menor obligó a un amplio despliegue por parte de cuerpos de emergencia, como también por parte de la Policía Municipal de San Pablo de Heredia.

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