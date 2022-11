Un hombre iraní que durante 18 años vivió en el aeropuerto Charles de Gaulle de París.

Y cuya saga inspiró ligeramente la película “The Terminal”, dirigida por Steven Spielberg.

Murió el sábado en el aeropuerto que durante mucho tiempo consideró su hogar, informaron autoridades.

Nasseri vivió en la Terminal 1 del aeropuerto de 1988 a 2006.

Primero en un limbo legal porque carecía de documentos de residencia y después aparentemente por decisión propia.

Año tras año, durmió en una banca de plástico roja y hacía amistad con trabajadores del aeropuerto.

Se bañaba en las instalaciones del personal, escribía su diario, leía revistas y observaba a los pasajeros en tránsito.

El personal lo apodó Lord Alfred y se convirtió en una pequeña celebridad entre los pasajeros.

Eventualmente me iré del aeropuerto”, dijo a The Associated Press en 1999, fumando una pipa sentado en su banca, con un aspecto frágil, poco cabello, los ojos hundidos y las mejillas demacradas. “Pero aún espero un pasaporte o una visa de tránsito”.

Hijo de padre iraní y madre británica, Nassari nació en 1945 en Soleiman, una parte de Irán bajo jurisdicción británica. Salió de Irán para estudiar en Inglaterra en 1974.

Cuando regresó, contó, fue encarcelado por protestar contra el sha y expulsado sin pasaporte.

Solicitó asilo político en varios países de Europa.

La ACNUR en Bélgica le otorgó credenciales de refugiado, pero Nasseri dijo que le robaron el portafolio que contenía el certificado de refugiado en una estación de tren en París.

La policía francesa después lo arrestó, pero no podía deportarlo a ningún lugar porque carecía de documentos oficiales.

Llegó a Charles de Gaulle en agosto de 1988 y se quedó.

Otros errores burocráticos y las leyes de inmigración europeas cada vez más estrictas lo mantuvieron en una tierra de nadie legal durante años.

Cuando finalmente recibió documentos de refugiado, describió su sorpresa y su inseguridad de dejar el aeropuerto.

Según reportes, se negó a firmarlos y terminó quedándose varios años más ahí hasta que fue hospitalizado en 2006 y después vivió en un albergue en París.

En las semanas previas a su muerte, Nasseri había vuelto a vivir en Charles de Gaulle, afirmó el funcionario del aeropuerto.

La alucinante historia de Nasseri inspiró vagamente la cinta “The Terminal” de 2004, protagonizada por Tom Hanks, así como una película francesa, “Lost in Transit” y una ópera llamada “Flight”.