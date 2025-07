Dan Rivera, investigador paranormal de 54 años y figura clave de la New England Society for Psychic Research (NESPR), fue encontrado sin vida en su habitación de hotel el pasado 13 de julio, durante una gira titulada Devils on the Run, que presentaba la supuestamente poseída muñeca Annabelle, famosa por inspirar la saga The Conjuring.

El cuerpo fue hallado por compañeros de viaje, y las autoridades confirmaron que las escenas no mostraban indicios de criminalidad. Tras recibir maniobras de reanimación, las autoridades informaron que la causa de muerte aún se desconoce y que la autopsia revelará más detalles en 60 a 90 días.

Rivera, veterano del Ejército y experto en fenómenos paranormales como rituales de santería, había dedicado más de una década a investigar y divulgar estos fenómenos, y mantenía la muñeca Annabelle bajo custodia.

En un comunicado, NESPR lo describió como “profundamente compasivo, leal y dedicado” y resaltó que “su pasión por el entendimiento de lo paranormal era genuina y educativa” . Tony Spera, director de NESPR y cuñado de los Warren, lo calificó como “un verdadero amigo y socio de negocios” .

Durante su paso por Gettysburg, Rivera presentó la muñeca ante una audiencia expectante y aseguró medidas de protección: “la caja tiene tres cruces y está bendecida”, según informó Ghostly Images of Gettysburg. Su muerte, justo al término del evento, sorprendió profundamente a los seguidores de lo paranormal

Con información: Infobae.