Muere campeón mundial y doble medallista olímpico de baloncesto

El baloncesto brasileño está de luto por la muerte de Carlos Massoni, conocido como ‘Mosquito’, quien falleció este jueves a los 87 años.

La Confederación Brasileña de Baloncesto confirmó la noticia del excampeón mundial y dos veces medallista olímpico para su país.

Massoni formó parte de una de las épocas doradas del baloncesto sudamericano. Con la selección de Brasil alcanzó el título mundial en 1963, durante el torneo disputado en Río de Janeiro.

Dos medallas olímpicas con Brasil

‘Mosquito’ también fue protagonista en los Juegos Olímpicos. El brasileño conquistó la medalla de bronce en Roma 1960 y repitió el resultado cuatro años después en Tokio 1964.

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Su trayectoria internacional incluyó además una medalla de plata en el Mundial de 1970 y un bronce en la edición de 1967.

En los Juegos Panamericanos también subió al podio en tres ocasiones: ganó el oro en Cali 1971, la plata en São Paulo 1963 y el bronce en Chicago 1959.

Una larga carrera

Nacido en São Paulo, Massoni inició su carrera profesional en el Palmeiras y posteriormente jugó durante más de una década con el Sírio.

También defendió los colores de Portuguesa y cerró su carrera deportiva con São Caetano.

Su última aparición pública

En 2023, Massoni participó junto a su familia y antiguos compañeros en una gala organizada por la confederación brasileña para recordar los 60 años del histórico título mundial de 1963.