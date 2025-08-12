Neigel Alexis Díaz Morales, identificado por autoridades como principal colaborador de la organización liderada por el sujeto alias “Tan”, mano derecha de Alejandro Arias Monge alias “Diablo”, falleció en el Hospital Tony Facio tras permanecer catorce días hospitalizado por heridas de bala sufridas durante una disputa en Matina de Limón.

El joven de 22 años fue trasladado inicialmente a la clínica de Batán, donde su estado crítico requirió intervención médica especializada, aunque las complicaciones derivadas del ataque impidieron su recuperación.

Su muerte representa un nuevo episodio de violencia asociada a grupos delictivos en la zona caribeña.