A raíz de la muerte del actor Andrés García, se supo que se encontraba distanciado de sus hijos y que no pudo reconciliarse con ellos antes de su sensible fallecimiento.

Murió un grande. El actor Andrés García, conocido por ser un ‘galán’ de las telenovelas mexicanas y por su gran trayectoria actoral, dejó de existir este martes 4 de abril a los 81 años producto de una cirrosis que aquejaba su salud desde hace un tiempo y que, luego, le fue debilitando hasta culminar en su lamentable deceso. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de sus cuatro hijos se pronunció al respecto.

¿Quiénes son los hijos de Andrés García?

El actor de nacionalidad mexicana tuvo cuatro hijos: Andrés Jr. y Leonardo García, frutos de su matrimonio con Sandra Vale; Andrea, hija en común con Fernanda Ampudia; y Michelle, que fue reconocida posteriormente, ya que su padre no estuvo enterado de su nacimiento.

Se conoció que ninguno de los cuatro hijos ha tenido una buena relación con su padre, debido a sus excentricidades y declaraciones sobre sus vidas y la de sus madres. En un momento, el actor sostuvo que no deseaba tener relación alguna con ellos y que no quería verlos más; no obstante, en su lecho de muerte, volvieron a reencontrarse, pero no lograron la tan ansiada reconciliación.

¿Por qué Andrés García no tuvo buena relación con sus hijos?

Andrés Jr. dejó de tener una buena relación con su padre luego de que el actor declarara que su madre, la también actriz y exesposa Sandra Vale, les daba drogas a sus hijos cuando eran niños. Dijo que no sería parte del “circo” y que la realidad era más oscura de lo que parecía.

Por su parte, Leonardo García no estaba de acuerdo con que su padre mantuviera una relación con Margarita Portillo, la cual era netamente de interés. Por ello, Andrés García salió a declarar en contra de su hijo diciendo: “Leonardo es un pend*** que no tiene por qué meterse en mis negocios ni hablar, ni argumentar para hacerse publicidad. ¡Que aprenda a hablar mejor!”.

Andrea García, hija del actor y de Fernanda Ampudia, nunca sostuvo ninguna relación con su padre.