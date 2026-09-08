Muere de forma repentina actual Miss Austria

El mundo de los certámenes de belleza y Austria están de luto por la muerte de Lucia Sisic, quien falleció de forma inesperada a los 22 años.

La joven había sido coronada Miss Austria en 2024 y mantenía el título hasta el momento de su muerte, debido a que no se realizaron nuevas ediciones del concurso después de ese año.

La organización de Miss Austria confirmó la triste noticia y recordó a Sisic como una “maravillosa joven”.

Además, expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y a todas las personas que compartieron momentos con ella.

La noticia también provocó numerosas muestras de cariño en redes sociales. Sus seres queridos y personas cercanas destacaron su sonrisa, su carácter y la fortaleza que mostró durante su vida.

¿De qué murió Lucia Sisic?

Por el momento, se desconoce la causa exacta de la muerte de Lucia Sisic.

Medios internacionales señalaron que la joven, originaria de Viena, se había sometido a siete operaciones de corazón a lo largo de su vida.

Sisic había hablado públicamente sobre su condición cardíaca, que padecía desde su nacimiento.

En agosto de 2024, la entonces Miss Austria contó cómo esa afección había marcado diferentes etapas de su vida. A pesar de las dificultades, aseguró que su experiencia también la había hecho más fuerte.

“Mi infancia fue simplemente diferente, pero también me hizo fuerte”.

Tras ganar el certamen de Miss Austria en 2024, Sisic compartió una fotografía junto al equipo de cardiología que la atendió desde que era pequeña.

En aquella publicación, la reina de belleza agradeció a los especialistas y médicos que la habían acompañado durante años y que, según sus propias palabras, le habían salvado la vida en repetidas ocasiones.

“Gracias a los especialistas y a los médicos dedicados que, gracias a sus enormes esfuerzos, me han salvado la vida en repetidas ocasiones, he superado muchos momentos difíciles y he podido llevar una vida plena”.

Sisic también reconoció que todavía tenía muchos desafíos por delante y expresó su orgullo por no haberse rendido pese a las dificultades que enfrentó.

“Me enorgullece no haberme rendido, a pesar de que había muchos motivos para hacerlo”.

Lucia Sisic fue Miss Austria en 2024

Lucia Sisic ganó el título de Miss Austria en 2024, convirtiéndose en la representante del país en el reconocido certamen de belleza.

Su elección tuvo un significado especial para ella debido a la historia que había vivido con su enfermedad cardíaca.

Después de obtener la corona, decidió compartir públicamente su agradecimiento al equipo médico que la había tratado desde su infancia.

Su testimonio mostró una faceta personal de la joven y puso en evidencia las dificultades que había superado antes de llegar a convertirse en reina de belleza.

La última Miss Austria elegida hasta la fecha

Sisic continuaba siendo oficialmente Miss Austria cuando murió a los 22 años.

La razón es que, después de su elección en 2024, no se celebraron nuevas ediciones del certamen. Según la información difundida por medios, el concurso enfrentó problemas económicos y dificultades para conseguir patrocinadores.

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