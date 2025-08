La actriz de 33 años, Kelley Mack, falleció en su ciudad natal de Cincinnati, el pasado 2 de agosto debido a un glioma del sistema nervioso central, un tipo de tumor cerebral. La mujer murió rodeada de sus seres queridos.

Su familia anunció su muerte a través de un emotivo mensaje en Instagram, en el que la describieron como “una luz brillante y ferviente” que partió en paz. Desde entonces, muchos allegados la han vinculado simbólicamente con mariposas, en honor a su espíritu.

Mack interpretó a Addy en la novena temporada de The Walking Dead, y partició en cinco episodios que marcaron un antes y un después en su reconocimiento televisivo.

También tuvo papeles en series como Chicago Med (temporada 8 como Penelope Jacobs) y 9‑1‑1, además de protagonizar películas como Broadcast Signal Intrusion, Delicate Arch y la próxima Universal.

It’s with immense sadness that we share the passing of Kelley Mack at the age of 33.



Kelley is known to fans of #TheWalkingDead for portraying the character of Addy in Season 9.



Our sincere thoughts are with her loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/u810HeyGtX