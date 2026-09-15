Muere actriz de Netflix a los 44 años

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La actriz japonesa Yuri Nakamura, conocida por sus papeles en producciones de Netflix como Románticos anónimos y Beyond Goodbye, falleció a los 44 años.

Su muerte ocurrió el pasado 1 de setiembre y tras enfrentar un proceso prolongado de lucha contra un cáncer rectal en fase terminal.

Un proceso de 13 años

Nakamura recibió el diagnóstico de la enfermedad hace 13 años. En ese momento logró entrar en tratamiento y continuó con su carrera artística. Sin embargo, en enero de 2025 los médicos detectaron nuevamente el cáncer y la actriz pasó por una cirugía.

Después de la operación, la enfermedad hizo metástasis y los médicos determinaron que ya no podían curarla. En 2026, Nakamura sufrió además una obstrucción intestinal que agravó su estado.

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La actriz formó parte del elenco de Románticos anónimos, donde interpretó a Irene. La serie se basa en la película francesa Les Émotifs Anonymes. También participó en Beyond Goodbye, producción de Netflix estrenada en 2024.

Nakamura pasó sus últimos días junto a su familia y seres queridos, antes de su fallecimiento.

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