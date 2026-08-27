Muere actor de múltiples películas de Hollywood a los 52 años

Una nueva muerte sacude el mundo de las películas de Hollywood, ahora con el actor Samuel Monroe Jr., conocido por sus apariciones en varias producciones, quien murió a los 52 años después de enfrentar graves complicaciones de salud.

La familia confirmó su muerte y explicó que el actor llevaba varios meses luchando contra una meningitis.

Monroe fue hospitalizado en abril debido a una infección que se extendió al cerebro y la columna vertebral. La enfermedad también le provocó neumonía y problemas renales.

Enfrentó graves complicaciones

Según información de medios internacionales, el actor se complicó tanto que incluso sufrió de convulsiones en meses anteriores y desarrolló una fuerte inflamación cerebral, además de fugas de líquido.

Debido a la gravedad de su condición, Monroe fue sometido a tres cirugías cerebrales.

También permaneció conectado a un respirador artificial y bajo un coma inducido médicamente durante parte de su tratamiento.

Una carrera ligada al cine

Samuel Monroe Jr. dejó una trayectoria con participaciones en diferentes producciones, entre ellas “Menace II Society”, película por la que es especialmente recordado.

También apareció en cintas como “El infierno de los Ángeles”, “Los colegas del barrio”, “Blood Sacrifice” y “Lockdown”.

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Tras conocer la noticia, la madre del actor pidió oraciones por la familia y, especialmente, por los tres hijos de Monroe.