El legendario actor británico, Terence Stamp, falleció el domingo 17 de agosto de 2025, a los 87 años, según confirmó su familia en un comunicado a la agencia Reuters . El motivo del deceso aún no es revelado.

Stamp fue una figura emblemática del cine desde los años 60, momento en que irrumpió con su imponente presencia y talento. Su debut cinematográfico en Billy Budd (1962) le valió una nominación al Oscar y el Globo de Oro como mejor revelación.

No obstante, su rol más recordado fue el del imponente villano General Zod en Superman (1978) y su secuela, interpretaciones que definieron su legado en la cultura pop.

Nacido en el East End londinense en 1938, Stamp sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial antes de labrarse una carrera extraordinaria en cine, teatro y televisión, además de explorar escritos y cocina, lo que evidenció su versátil sensibilidad artística.

En las palabras de su familia: “Nos deja un cuerpo de trabajo extraordinario, tanto como actor como escritor, que continuará tocando e inspirando a las personas durante años” . En este difícil momento, solicitan respeto y privacidad.

Con su muerte, el mundo del cine pierde a un actor poderoso y refinado, cuyo legado trasciende géneros y generaciones.