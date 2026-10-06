Muelas del juicio: ese pequeño dolor que no debe ignorar 

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El 85% de las personas requerirá la extracción de las muelas del juicio o cordales en algún momento de su vida debido a la falta de espacio en la mandíbula, y la intervención suele recomendarse en adultos jóvenes para prevenir infecciones, apiñamiento y daños en los dientes vecinos, por lo que ignorar ese pequeño dolor atrás en la boca puede cambiar por completo la sonrisa.

El Dr. Óscar Reiche Fischel explica si es obligatorio sacarse las cordales o si existen personas que pueden conservarlas toda la vida sin problemas, a qué edad suelen aparecer y cuál es el momento ideal para evaluar si deben extraerse.

Además, el especialista detalla cuáles son los síntomas o señales de alerta que indican que ya es urgente programar la cirugía, como dolor en la mandíbula, inflamación o enrojecimiento de las encías.