Mueblería queda en cenizas tras voraz incendio

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Una mueblería fue destruida por las llamas la tarde de este jueves en Patarrá, Desamparados, según reportaron los cuerpos de emergencia que atendieron la alerta.

Cuando los bomberos llegaron a la estructura, esta estaba completamente consumida por las llamas, por lo que los trabajos se centraron en controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras edificaciones cercanas.

Se trató de una fábrica de aproximadamente 200 metros cuadrados, de los cuales 120 metros cuadrados presentaron afectación por las llamas, sin que se reportaran personas afectadas pese a la magnitud de la emergencia.