Mueblería fue destruida por las llamas este jueves

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una mueblería de unos 700 metros cuadrados fue destruida por las llamas la tarde de este jueves en el sector de Patarrá, con al menos 120 metros cuadrados quemados.

Jorge Lizano, de cuerpo de bomberos, afirma que “el fuego estaba amenazando propagarse a las viviendas”.

Bomberos de la Metropolitana y de Desamparados atendieron la emergencia, donde el fuego amenazaba con propagarse hacia las viviendas cercanas por la carga inflamable.

El local almacenaba lacas, solventes, aceites y thinner, materiales que provocaron una explosión y un incendio bastante violento e intenso.