Muchas sorpresas en el segundo programa de ¿Quién es la máscara?

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El segundo programa de ¿Quién es la máscara? presentó muchas sorpresas con seis nuevos personajes muy talentosos, pistas complejas y una gran energía sobre el escenario del reality show.

El espacio inició con el Doctor Cabum, Octavia Ventosa y Beto Batazo, segundo eliminado de la temporada al revelar que era el experimentado Latin Lover, mientras El Paisa se enfrentó a La Patrona.

El momento más emocionante fue el desenmascaramiento de Rito Cangurito, que dejó en shock al público y al panel de expertos al revelar la identidad de la actriz Verónica Montes ante todos los televidentes.