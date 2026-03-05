Las importaciones de carne de res en Costa Rica casi se duplicaron durante 2025, impulsadas por la preferencia de las familias costarricenses hacia productos más económicos provenientes de Nicaragua, Estados Unidos, Chile y Guatemala, según estadísticas de la Corporación Ganadera Nacional (CORFOGA).

Solo desde Nicaragua ingresaron 10 mil toneladas de carne, aprovechando la logística terrestre, los menores costos de producción en ese país y la baja en el tipo de cambio, factores que abaratan el producto final para el consumidor.

Muchas familias consultadas por Noticias Repretel señalaron que eligen la carne importada, ya sea de res, pollo o cerdo, debido a que resulta más accesible para el bolsillo en comparación con la nacional.