Motociclistas generan imprudencias y maniobras peligrosas durante recorrido de la antorcha

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El recorrido de la antorcha se vio empañado por las imprudencias y maniobras peligrosas que realizaron varios motociclistas, especialmente en la provincia de Guanacaste.

Las autoridades realizaron varios decomisos durante el recorrido, como parte de los operativos para garantizar la seguridad de los participantes y espectadores.

La situación generó preocupación entre las autoridades, que hicieron un llamado a la prudencia a los conductores de motocicletas, y los motociclistas realizaron maniobras peligrosas que pusieron en riesgo a otras personas que se encontraban en la actividad.