Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un suceso en el que un hombre resultó herido por arma de fuego.

Según la versión preliminar, la víctima se encontraba en el corredor de una vivienda cuando dos sujetos que viajaban en motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar.

El hombre, identificado con el apellido Guerrero, de 36 años, recibió impactos de bala en el cuello y en una de sus extremidades superiores.

Este suceso ocurrió a eso de las 11:05 p. m. de este sábado 10 de octubre, en Germania de Siquirres, Limón.

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.