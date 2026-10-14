(VIDEO) Motociclistas dan brutal golpiza a conductor y le destruyen su vehículo

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Un violento enfrentamiento entre un conductor de un vehículo tipo pick-up y un grupo de motociclistas terminó con el carro destrozado y el hombre golpeado por varios sujetos. El incidente ocurrió la noche de este martes en Río Segundo de Alajuela.

Videos difundidos muestran cómo varios motociclistas rodean el vehículo, le quiebran el parabrisas y las ventanas, mientras otros golpean al conductor y lo sacan por la fuerza del automotor.

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Una vez fuera del carro, el hombre recibe una violenta golpiza, con golpes y patadas por parte de varios sujetos.

¿Cómo comenzó el enfrentamiento?

Según la información brindada, el altercado ocurrió mientras un grupo de jóvenes realizaba una rodada de motocicletas en carretera.

Al parecer, el conductor del pick-up se molestó porque los motociclistas bloqueaban el paso, lo que le habría impedido continuar su recorrido.

En medio del enfrentamiento, el vehículo terminó arrastrando una motocicleta, situación que habría provocado una mayor tensión entre los involucrados.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre posibles personas detenidas o el estado de salud del hombre agredido.

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