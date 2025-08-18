Motociclistas bloquearon la Circunvalación Norte este fin de semana, generando caos vial pese a la presencia policial, en un evento que se repite en rutas como la 32, 27 y Florencio del Castillo.

Según la Policía Municipal, estos colectivos se organizan mediante redes sociales y cometen múltiples infracciones, desde conducción temeraria hasta robos de combustible y vandalismo.

Marcelo Solano, oficial de tránsito, admitió que los operativos son insuficientes, ya que solo lograron detener a un grupo reducido.