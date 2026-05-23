Motociclista se cae de su vehículo y evitó por poco impactar con automóvil

Lo que pudo culminar en un terrible accidente terminó en un susto para un motociclista en el sector de San Rafael de Heredia.

¿Qué ocurrió?

En un vídeo que compartió la página de Facebook “Waze Costa Rica”, se observa como el conductor de la moto perdió el control de su vehículo, en apariencia porque la calle se encontraba mojada.

El hombre cayó al suelo y estuvo a centímetros de impactar de lleno con un carro, pero afortunadamente, el hombre se deslizó hacia otro costado y lo que golpeó al automóvil solo fue la motocicleta.