Un motociclista roció gas pimienta a otro conductor tras una acalorada discusión en la carretera principal de Barva, Heredia, en un incidente captado por testigos durante las fiestas patronales.

Los hechos ocurrieron cuando ambos conductores, que venían disputándose el paso desde varios metros atrás, se bajaron de sus motos cerca del parque central y escalaron la pelea a agresiones físicas.

Según reportes policiales, el atacante identificado como un repartidor de comida podría enfrentar cargos por lesiones y alteración del orden público.