Motociclista queda crítico al chocar con un carro

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense reportó un accidente de tránsito entre un motociclista y un vehículo liviano durante la mañana de este domingo.

Según informó el cuerpo de emergencias, ambos vehículos colisionaron y la víctima, un hombre de 37 años, resultó en condición crítica.

El suceso ocurrió a eso de las 5:01 a. m. de este domingo 25 de octubre, en San Miguel de Desamparados, San José.

Una unidad básica de la Cruz Roja trasladó al motociclista al Hospital San Juan de Dios. De momento, no hay información adicional sobre el caso.

Por: Camila Rosales Méndez

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