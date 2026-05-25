Un video captado por una cámara de seguridad muestra el momento exacto en que ocurrió un violento accidente de tránsito en Guápiles, Limón, que dejó a un motociclista gravemente herido.

En las imágenes se observa la fuerte colisión entre la motocicleta y un vehículo liviano, provocando que el conductor saliera expulsado de manera aparatosa tras el impacto.

Cruz Roja reportó amputación de una extremidad del motociclista

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se registró a la 1:30 de la tarde en el cantón de Pococí, específicamente en Guápiles.

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Los socorristas atendieron a un hombre adulto que presentaba una amputación a nivel de una extremidad inferior producto del accidente.

Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima fue trasladada en condición crítica al hospital de Guápiles por una unidad avanzada.