Motociclista pierde la vida tras violento accidente en Ruta 27

Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en Escazú, sobre Ruta 27, frente a Construplaza.

¿Cuál fue el accidente en Ruta 27?

En horas de la madrugada de este 16 de agosto, se presentó una colisión entre un camión y una moto. Producto de esto, el motociclista quedó prensado debajo del camión.

De acuerdo al reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por razones que desconocen, el motociclista ingresó a un calle contravía y en ese momento colisionó contra el vehículo pesado.

¿Y qué pasó después?

Según informó la Cruz Roja, a la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que el paciente no presentaba signos vitales.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.

Foto con fines ilustrativos.