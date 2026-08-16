Motociclista pierde la vida tras violento accidente en Ruta 27

El motociclista quedó prensado debajo del camión.

Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito en Escazú, sobre Ruta 27, frente a Construplaza.

¿Cuál fue el accidente en Ruta 27?

En horas de la madrugada de este 16 de agosto, se presentó una colisión entre un camión y una moto. Producto de esto, el motociclista quedó prensado debajo del camión.

De acuerdo al reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por razones que desconocen, el motociclista ingresó a un calle contravía y en ese momento colisionó contra el vehículo pesado.

¿Y qué pasó después?

Según informó la Cruz Roja, a la llegada de los cuerpos de emergencia, se confirmó que el paciente no presentaba signos vitales.

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Foto con fines ilustrativos.