Tarbaca fue escenario de un violento accidente de tránsito este 17 de agosto. El conductor de un vehículo fue víctima de una colisión por parte de un motociclista.

Al parecer, la víctima esperaba a que su acompañante ingresara al vehículo, para después él hacerlo ante la fuerte lluvia que se presentaba en el sitio. Lo que nunca esperó, fue la pérdida de control del motociclista, con el posterior impacto hacia su persona.

Producto del hecho, el carro del dueño también tuvo daños materiales.

Tanto el motociclista como el conductor del vehículo presentaron heridas importantes tras el incidente.