Motociclista murió tras ser impactado por un carro, salir expulsado y chocar contra un poste

El motociclista Bryan Soto Barboza, de 34 años y vecino de San Gerardo de Pocosol, falleció la noche del lunes en el sector de Florencia de San Carlos luego de perder el control de su motocicleta debido a las condiciones climáticas lluviosas, derrapar y colisionar violentamente contra una caja de cemento tipo alcantarilla, según informó la Cruz Roja costarricense.

La víctima, quien momentos antes del accidente había estado compartiendo con amigos en un partido de fútbol, se dirigía hacia su casa habitación cuando ocurrió la tragedia en una vía que presentaba asfalto mojado por la lluvia.

Los paramédicos de la Cruz Roja se hicieron presentes en el lugar para realizar las valoraciones correspondientes, aunque lamentablemente declararon a Bryan Soto Barboza sin signos vitales producto de los fuertes impactos que sufrió contra la estructura de cemento.