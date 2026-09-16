Motociclista adelanta un carro y termina muerto

Fecha de publicación: 16 de September de 2026

Fecha de modificación: 16 de September de 2026

Invadir el carril contrario para adelantar a otro automóvil terminó en tragedia para un motociclista de 36 años, identificado como Eduardo Ramírez Gutiérrez.

Ramírez viajaba en motocicleta cuando realizó la maniobra y se encontró de frente con un vehículo todoterreno, contra el que colisionó.

Motociclista murió en el lugar

Producto del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones que le provocaron la muerte en el sitio. El hecho ocurrió en la carretera que comunica Maquenco con Caimital de Nicoya. Debido al accidente, las autoridades mantienen el paso cerrado en la zona.

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