Motociclista muere tras chocar contra poste

Fecha de publicación: 27 de September de 2026

Fecha de modificación: 27 de September de 2026

Un motociclista de aproximadamente 40 años murió la noche de este domingo luego de chocar contra un poste en San Juan de Tibás, San José.

Información brindada por Cruz Roja

Según informó la Cruz Roja Costarricense, el incidente ocurrió a las 10:38 p. m. Cuando los socorristas llegaron al sitio, encontraron al hombre sin signos vitales.

La Cruz Roja desplazó una unidad de Soporte Básico para atender la emergencia.

¿Qué más se sabe del hecho?

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar las circunstancias que provocaron la colisión.

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