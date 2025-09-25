Un motociclista de 29 años murió tras chocar contra un microbús de turismo en el Coyol de Alajuela, el hecho ocurrió al promediar el mediodía de este jueves.

La víctima se dirigía en sentido San José hacia Alajuela y por razones que aún investiga el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), perdió el control de su vehículo y colisiona con el microbús.

La policía de tránsito investiga si fue exceso de velocidad o imprudencia provocaron el accidente y posteriormente la muerte del ciudadano nicaragüense.