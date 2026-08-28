Motociclista muere tras caerse y ser atropellado en la General Cañas

Un motociclista murió luego de caer sobre la carretera y ser impactado por otro vehículo en la autopista General Cañas, la noche de este jueves.

El hecho ocurrió cerca de las 11:40 p. m., en el sentido San José-Alajuela, específicamente en las cercanías del conocido puente de La Platina.

Policía analiza qué ocurrió

Según una versión preliminar que investiga la Policía de Tránsito, la víctima viajaba como acompañante de una motocicleta que se desplazaba junto a un grupo de motorizados.

Al parecer, mientras realizaban algunas piruetas, el hombre habría caído sobre la autopista y posteriormente fue impactado por otro vehículo.

Golpe mortal

Tras el impacto, el hombre salió expulsado hacia una cuneta y sufrió un fuerte golpe contra el concreto que le habría provocado la muerte.

Conductores que presenciaron la situación alertaron al 911. La víctima todavía no ha sido identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

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Las autoridades también investigan por qué el motociclista que lo acompañaba se habría retirado del lugar tras el accidente.

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