Ni disculpa pidió: motociclista choca carro y se da a la fuga frente al conductor

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un motociclista protagonizó un choque contra un vehículo estacionado y luego se dio a la fuga frente al conductor, en un hecho que quedó captado por cámaras de seguridad.

El incidente ocurrió la tarde de este miércoles 11 de marzo, cerca de las 5:00 p.m., en el sector de Calle Estadio en Sarchí de Alajuela, según reportaron vecinos de la zona.

De acuerdo con la información compartida junto con el video, el motociclista impactó de frente contra un automóvil negro que se encontraba estacionado frente a un supermercado del sector.

Video muestra el momento del choque

Las imágenes de seguridad muestran al conductor de la motocicleta circulando por la vía mientras aparentemente observa algo detrás de él.

Segundos después, el hombre pierde la atención al frente y termina chocando directamente contra el vehículo estacionado, cuya puerta se encontraba abierta.

Tras el impacto, el dueño del automóvil se acerca al motociclista para reclamarle por lo ocurrido.

Video tomado de Comunidad Waze-Costa Rica

Conductor le pide que no se vaya

En el video también se escucha al propietario del carro pedirle al motociclista que no abandone el lugar.

“No me abandone papi”, le dice el conductor mientras intenta hablar con él tras el choque.

Sin embargo, el motociclista decide dar la vuelta y huir del sitio, ante la mirada de varias personas que se encontraban en el lugar.

Hecho generó reacciones en redes

El video del incidente comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron ante la forma en que el motociclista abandonó el sitio tras el choque.

Hasta el momento no se ha confirmado si el caso fue denunciado ante las autoridades.