Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que dos motociclistas colisionan en carretera frente a la delegación de la Policía de Tránsito en Pérez Zeledón.

Las imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el impacto entre ambas motocicletas en plena vía pública.

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Se desconoce qué provocó el accidente entre motociclistas

Por el momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias que provocaron la colisión ni se tiene información confirmada sobre el estado de salud de los motociclistas.

Tampoco se ha precisado si alguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad tras el impacto.

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