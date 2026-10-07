Motociclista choca contra vaca y muere en carretera

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La Cruz Roja Costarricense informó sobre un suceso ocurrido durante la madrugada, en el que un motociclista perdió la vida.
Según el reporte preliminar, la víctima chocó contra una vaca y quedó en el sitio sin signos vitales. El cuerpo de emergencia solo identificó al motociclista como un masculino adulto.
El accidente ocurrió en San José, Acosta, Guaitil, a eso de las 12:40 a. m. de este miércoles 7 de octubre.
Por: Camila Rosales Méndez
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