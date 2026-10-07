Motociclista choca contra vaca y muere en carretera

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó sobre un suceso ocurrido durante la madrugada, en el que un motociclista perdió la vida.

Según el reporte preliminar, la víctima chocó contra una vaca y quedó en el sitio sin signos vitales. El cuerpo de emergencia solo identificó al motociclista como un masculino adulto.

El accidente ocurrió en San José, Acosta, Guaitil, a eso de las 12:40 a. m. de este miércoles 7 de octubre.

Por: Camila Rosales Méndez

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