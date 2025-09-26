Un aparente asalto a un peatón fue captado por dos motociclistas en la noche del jueves, en la localidad de La Agonía, en el centro de Alajuela. El video, difundido en redes sociales, muestra cómo una pandilla de jóvenes agrede a un hombre que estaba tendido sobre la acera.

Según el material audiovisual, los agresores se desplazaban en un vehículo estacionado muy cerca del lugar de los hechos, lo que ha generado preocupación entre los vecinos y comerciantes de la zona.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reporta que, hasta la fecha, se han registrado 232 asaltos a peatones en todo el país, de los cuales 11 ocurrieron en el cantón central de Alajuela, lo que refleja un aumento en los delitos de este tipo en la región.

Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar precauciones al transitar por áreas concurridas y a reportar cualquier comportamiento sospechoso.

VIDEO