Mujer lucha por su vida tras estrellarse en moto y caerle ramas de árbol encima

Una mujer adulta se encuentra en condición crítica luego de sufrir un accidente de motocicleta en Piedras Blancas de Osa, Puntarenas.

El hecho ocurrió durante la noche de este domingo, cuando la motocicleta en la que viajaban dos adultos sufrió un vuelco. Tras la caída, varias ramas de un árbol terminaron encima de los ocupantes.

Mujer fue trasladada en condición crítica

Una unidad básica de la Cruz Roja atendió la emergencia y valoró a los dos pacientes.

La mujer fue trasladada de emergencia al Hospital Tomás Casas en condición crítica, mientras que el hombre que viajaba con ella fue trasladado por sus propios medios.

Las circunstancias que provocaron el vuelco de la motocicleta serán determinadas por las autoridades correspondientes.

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