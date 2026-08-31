VIDEO: Dos hombres en motocicleta salen volando tras ser impactados por un carro

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un vehículo impactó una motocicleta en la que viajaban dos hombres.

Choque a motocicleta quedó grabado

El hecho ocurrió frente al Super El Nazareno, en Ipís de Goicoechea, donde por razones que aún se investigan se produjo la colisión entre el vehículo liviano y la motocicleta.

Motociclistas salieron expulsados

En las imágenes se observa cómo, tras el fuerte impacto, los dos ocupantes de la motocicleta salen expulsados y caen sobre la vía.

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El video fue captado por una cámara de seguridad y posteriormente difundido en redes sociales.

Las circunstancias del accidente y el estado de salud de los involucrados no fueron precisados en la información disponible.