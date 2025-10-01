La tarde de este miércoles, la Cruz Roja Costarricense atendió una grave emergencia en San Ignacio de Acosta, luego de que una motocicleta se precipitara a una quebrada de aproximadamente 30 metros de profundidad.

Según el reporte preliminar, la moto habría sufrido una falla en los frenos, lo que provocó que se saliera de la vía y terminara en el fondo del precipicio. En el vehículo viajaban dos ocupantes, quienes resultaron con heridas de consideración.

De inmediato se despacharon varias unidades al sitio, incluyendo:

Unidad básica de atención

Unidad de rescate

Unidad avanzada

Recurso de la Unidad Especializada de Primera Intervención (UEPI)

Los cuerpos de emergencia trabajan en el lugar para estabilizar a las víctimas y realizar la extracción segura desde la quebrada.