Fatal choque contra un carro cobra la vida de joven motociclista

Un joven de 21 años, identificado como Jocsan Josué Valverde Mora, perdió la vida la noche de este martes tras protagonizar una colisión en carretera mientras viajaba en motocicleta.

Motocicleta chocó de frente contra un automóvil

El accidente ocurrió en la localidad de El Ceibo, en Buenos Aires de Puntarenas, cuando la motocicleta en la que viajaba Valverde impactó de frente contra un automóvil.

De acuerdo con la versión preliminar, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, situación que ahora es investigada por las autoridades.

Le puede interesar: Dos fuertes sismos sacudieron al país esta madrugada



Carretera permaneció cerrada durante tres horas

Tras el accidente, la vía permaneció cerrada durante tres horas, mientras que la Policía de Tránsito realizaban las mediciones y otras diligencias para establecer las causas de la colisión.

Las autoridades trabajan para determinar cuál de los conductores habría provocado la invasión de carril que desencadenó el fatal accidente.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.