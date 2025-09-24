Motagua dejó contra las cuerdas a la Liga Deportiva Alajuelense. El equipo hondureño triunfó 0-1 en su visita al Alejandro Morera Soto por el primer partido de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Los detalles del juego

Un primer tiempo demasiado parejo, con las chances más claras para Motagua, pero con un claro perjudicado: Alajuelense perdió a Ronald Matarrita por expulsión al minuto 16′.

El cuadro manudo supo controlar los ataques rivales en la primera parte, pero el segundo tiempo sufrió un poco más.

A pesar de los embates de los Hondureños, el cuadro Manudo encontró claridad en contragolpes. Eso sí, cedió en el descuento tras los constantes ataques de Motagua.

Al 92′, Mathías Vázquez anotó el único gol del encuentro tras un cabezazo frente al marco que pasó por debajo de las piernas de Washington Ortega.

Raúl Santos vio la tarjeta roja también, pero hasta el 95′.