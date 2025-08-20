Los productos de aseo natural evitan químicos sintéticos como aluminio, sulfatos y parabenos, utilizando ingredientes derivados de plantas como romero, caléndula o aloe vera, lo que los hace ideales para pieles sensibles o con sudoración excesiva.

La especialistas en cosmética natural Vanessa Hernández, destaca que estos artículos, incluidos desodorantes, jabones y shampoos, pueden elaborarse de forma casera y adaptarse a necesidades específicas sin comprometer la eficacia.

Además, enfatizan la importancia de revisar etiquetas para asegurar que los componentes sean realmente naturales y beneficiosos para la salud cutánea y general.