Desde horas de la madrugada, el Cuerpo de Bomberos atiende un incendio en un hotel ubicado en pleno centro de San José.

La estructura comprende tres plantas, la segunda y la tercera es donde estaba ubicado este local de hospedaje.

¿Cuántas víctimas hay?

Según autoridades, se contabilizan cinco fallecidos.

¿Dos adultos mayores fallecieron abrazados?

Sí, así lo relata una publicación del Cuerpo de Bomberos.

“Pareja de adultos mayores fueron hallados abrazos en una de las camas en el hotel afectado por un incendio ocurrido esta mañana en San José. Dos personas más fueron ubicadas a 15 metros de distancia”.

¿Qué originó el incendio?

Según Héctor Chaves, director general de Bomberos, se recogen testimonios como que pudo haber un conflicto horas antes del incendio y otro testigo indica que hubo una explosión en una habitación.

Por el momento no hay una versión oficial.

¿Qué se atiende en este momento?

La búsqueda de una persona desaparecida.