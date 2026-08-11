Mortal accidente provoca largas presas durante esta mañana

Paso se encuentra completamente cerrado.

Durante la mañana de este 11 de agosto se presentó un mortal accidente de tránsito en la radial entre Belén y Santa Ana. Incidente provoca importantes presas en la zona.

¿Qué pasó?

Un motociclista murió, al impactar de manera violenta con un pick-up. Ya las autoridades judiciales están en el lugar, para el respectivo levantamiento.

Paso cerrado tras el accidente

Puente que está en las cercanías del Proyecto Goal se encuentra completamente cerrado, debido a la mortal colisión.

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