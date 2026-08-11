Mortal accidente provoca largas presas durante esta mañana

Durante la mañana de este 11 de agosto se presentó un mortal accidente de tránsito en la radial entre Belén y Santa Ana. Incidente provoca importantes presas en la zona.

¿Qué pasó?

Un motociclista murió, al impactar de manera violenta con un pick-up. Ya las autoridades judiciales están en el lugar, para el respectivo levantamiento.

Paso cerrado tras el accidente

Puente que está en las cercanías del Proyecto Goal se encuentra completamente cerrado, debido a la mortal colisión.

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